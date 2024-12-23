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Токаев отметил важность ускорения реализации проекта по строительству АЭС в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев
Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал отчет об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.

Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.

Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

В начале ноября стало известно, наша страна начала переговоры с потенциальными поставщиками по строительству АЭС.

Несколько недель назад казахстанская делегация во главе с министром энергетики в рамках рабочего визита во Францию провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2203739-tokaev-prinyal-ministra-energetiki-almasadama-satkalieva/

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