Переводить время в Казахстане не будут, заявил министр науки. Но исследования все равно проведут

Глава Миннауки Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса заявил, что решение правительства о переводе времени - окончательное, однако обещанные исследования все равно проведут, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе беседы журналисты поинтересовались у министра, привлекали ли к опросу о смене часового пояса в eGov госслужащих, чтобы получить "выгодный для правительства" ответ. Министр в ответ призвал "не искать черную кошку в черной комнате".

"Здесь нет правильного или неправильного ответа. Коллеги, не ищите черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет.

Был большой общественный запрос последние несколько месяцев, насколько обоснованно было смена часового пояса. Минздрав решил провести отдельное исследование. Наше министерство поддержало. Мы запустили все необходимые процедуры. Высшая научная техническая комиссия одобрила, поддержала эту заявку. Для общего понимания, насколько это большая проблема, вот такой анонимный опрос запустили", - сказал Саясат Нурбек.

Журналисты поинтересовались, вернут ли казахстанцам прежний часовой пояс, если выяснится, что большинство не поддерживает соответствующее решение кабмина.

"Решение окончательное принято на заседании правительства прошлом. Теперь поднимаются другие вопросы, насколько это влияет на здоровье, насколько нужно корректировать графики рабочего режима. Есть прикладные вопросы, на которые это исследование обратит внимание и даст какое-то обоснование. Решение правительством принято и оно однозначное", - ответил министр.

На уточняющий вопрос представителей СМИ о том, значит ли это, что часовой пояс останется как есть, Саясат Нурбек коротко ответил: "Да".

Стоит отметить, что на прошлой неделе Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

Напомним также, что 21 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, в котором казахстанцев попросили ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени. Всего представлены 5 вопросов. В первых трех людей спрашивают, какую часть их дня они считают наиболее продуктивной, как они относятся к идее более раннего открытия кафе или фитнес-центров в городе и чего им не хватает больше всего в течение дня.

Сегодня Саясат Нурбек расскзаал, почему опрос исчез из приложения. По его словам, это один из компонентов комплексного исследования с опросом около 200 тыс. человек. Далее будет определяться влияние на здоровье казахстанцев.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.