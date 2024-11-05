Токаев и Макрон прогулялись с собаками породы тазы Жюлем и Жанной (фото)
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Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца, передает NUR.KZ со ссылкой на Борт №1.
Фотографии и видео с прогулки Токаева и Макрона в саду Елисейского дворца опубликованы в Telegram-канале Борт №1.
Сообщается, что там же лидеры двух государств провели неформальную беседу.
На прогулке президентов сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых Касым-Жомарт Токаев подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.
Стоит отметить, что фотографиями подаренных Токаевым тазы фотограф Макрона не раз делился в социальных сетях.
Накануне сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.
При этом крайний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.
Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".
Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2183367-tokaev-i-makron-progulyalis-s-sobakami-porody-tazy-zhyulem-i-zhannoy-foto/