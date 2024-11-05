Токаев и Макрон прогулялись с собаками породы тазы Жюлем и Жанной (фото)

Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца, передает NUR.KZ со ссылкой на Борт №1.

Фотографии и видео с прогулки Токаева и Макрона в саду Елисейского дворца опубликованы в Telegram-канале Борт №1.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Сообщается, что там же лидеры двух государств провели неформальную беседу.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

На прогулке президентов сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых Касым-Жомарт Токаев подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.

Стоит отметить, что фотографиями подаренных Токаевым тазы фотограф Макрона не раз делился в социальных сетях.

Накануне сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.

При этом крайний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".