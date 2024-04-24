Еще одно фото Макрона с казахской тазы появилось в Сети

Личный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона поделился в соцсетях фотографией главы страны с казахской тазы. Снимок был сделан на прошлой неделе, передает NUR.KZ.

Фотограф президента Франции Соазиг де Муассонье опубликовал в своем Instagram-профиле черно-белый снимок, на котором изображен Макрон вместе с одной из тазы, которая была подарена Касым-Жомартом Токаевым.

Фото, как гласит описание, было сделано 19 апреля.

"Великолепная фотография", "Превосходное фото, как обычно", "Мечтаю, чтобы все офисы во Франции последовали примеру Елисейского дворца, чтобы мы тоже могли везде брать с собой наших собак!", "Безусловная любовь, нежность, верность", – гласят комментарии под публикацией.

Отметим, что снимки Макрона с тазы публикуются не в первый раз.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эммануэлю Макрону щенков тазы.

В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Так, в Париж были доставлены два щенка в возрасте пяти месяцев. Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Кроме того, французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.

Щенки получили клички Жюль и Жанна. Они быстро "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году Макрон взял из приюта для животных.