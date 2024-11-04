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Токаев прибыл с государственным визитом во Францию (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с государственным визитом во Французскую Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Сегодня мы писали, что статья Касым-Жомарта Токаева опубликована во французской газете "Le Figaro", в которой он рассказал о совместных проектах Астаны и Парижа и раскрыл цели госвизита во Францию.

Напомним, в конце октября стало известно, что в скором времени глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Францию с государственным визитом.

Последний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181624-tokaev-pribyl-s-gosudarstvennym-vizitom-vo-franciyu/

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