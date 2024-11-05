Как Токаева встречали в Елисейском дворце, показала Акорда

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во Франции состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана, сообщает пресс-служба Токаева в Telegram-канале.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Главу государства Касым-Жомарта Токаева под фанфары военного оркестра встретил президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.

Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.

Накануне сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Сегодня, по данным пресс-службы президента, в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Накануне мы также писали, что статья Касым-Жомарта Токаева опубликована во французской газете "Le Figaro", в которой он рассказал о совместных проектах Астаны и Парижа и раскрыл цели госвизита в страну.

При этом крайний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз - в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".