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Стало известно, как назвали подаренных Токаевым для Макрона щенят тазы (видео)

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Щенки тазы
Щенки тазы. Кадр из видео: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы, которые уже прибыли в Париж и даже получили клички, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Сообщается, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда президент Казахстана пообещал французскому коллеге подарить собак.

"Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев. Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Также французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что щенки получили клички Жюль и Жанна. И они уже "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году Макрон взял из приюта для животных.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Напомним, что 1 ноября 2023 года в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

Вечером того же дня президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2059731-stalo-izvestno-kak-nazvali-podarennyh-tokaevym-dlya-makrona-schenyat-tazy-video/

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