Сказался ли перевод времени на работе строителей, спросили у министра Шарлапаева

Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах правительства рассказал, влияет ли введение единого часового пояса на работу строителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в связи с введением единого часового пояса у строителей стало мало времени на работу. А все из-за того, что в целом сократился световой день. В связи с этим они поинтересовались у Каната Шарлапаева, поступали ли ему жалобы от представителей данной отрасли.

"Вопросы, которые касаются введения других министерств, я считаю, что будет неправильно комментировать мне. Мы в регулярном контакте с представителями строительной индустрии, строителями, со многими очень часто встречаюсь. Пока вот этот вопрос, который вы поднимаете, ну, строительная индустрия, для меня еще его не поднимала", - заверил министр.

Отметим, на днях в Казахстане появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

А в начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

Тем не менее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ответил на вопрос о возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане. По его словам, перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке, и комментировать больше нечего.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.