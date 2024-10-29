Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сказался ли перевод времени на работе строителей, спросили у министра Шарлапаева

Опубликовано:

Стройка
Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах правительства рассказал, влияет ли введение единого часового пояса на работу строителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в связи с введением единого часового пояса у строителей стало мало времени на работу. А все из-за того, что в целом сократился световой день. В связи с этим они поинтересовались у Каната Шарлапаева, поступали ли ему жалобы от представителей данной отрасли.

"Вопросы, которые касаются введения других министерств, я считаю, что будет неправильно комментировать мне. Мы в регулярном контакте с представителями строительной индустрии, строителями, со многими очень часто встречаюсь. Пока вот этот вопрос, который вы поднимаете, ну, строительная индустрия, для меня еще его не поднимала", - заверил министр.

Отметим, на днях в Казахстане появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

А в начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

Тем не менее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ответил на вопрос о возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане. По его словам, перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке, и комментировать больше нечего.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2180199-zhaluyutsya-li-stroiteli-na-sokrashchenie-svetovogo-dnya-rasskazal-ministr-promyshlennosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie