"Могу дать личные гарантии": глава Минэнерго обратился к казахстанцам по поводу референдума
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Глава Министерства энергетики на брифинге в кабмине сегодня призвал казахстанцев принять участие в референдуме по вопросам развития атомной индустрии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы всех призываем выразить свою гражданскую позицию и принять участие в референдуме. Как вы знаете, для того, чтобы референдум эффективно состоялся, необходимо, чтобы 50% граждан приняли участие. И из них как минимум 50% поддержали развитие атомной энергетики, развитие атомной индустрии в РК", - сказал министр Саткалиев.
Глава Минэнерго рассказал, что в этом вопросе будет учитываться мнение казахстанцев.
"Со своей стороны я могу дать личные гарантии, что процесс будет абсолютно прозрачный, эффективный и транспарантный. И мы, безусловно, будем принимать во внимание мнение граждан Казахстана при принятии решения. Критерии известны - безопасность, минимальное воздействие на окружающую среду, перспективы и экономические факторы", - резюмировал он.
Напомним, что сегодня Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. Также министр выразил мнение, что стране понадобятся минимум три станции в случае одобрения населением.
Строительство АЭС в Казахстане
В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.
В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.
В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.
В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.
В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.
В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.
Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2135007-mogu-dat-lichnye-garantii-glava-minenergo-obratilsya-k-kazahstancam-po-povodu-referenduma/