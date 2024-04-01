Токаев - о работе чиновников во время паводков: Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц

Президент провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, где раскритиковал работу МЧС, акиматов и Минводы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подверг критике утвержденную правительством Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, план действий по реализации Концепции носит декларативный характер, не позволяя комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков. В итоге было поручено пересмотреть положение Концепции.

"Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц.

Главный критерий – эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача.

Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", – отметил президент.

Токаев также призвал в вопросе борьбы с наводнениями обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана. Сильнее всего они затронули Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

На днях в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Сообщалось также, что десятки школ и колледжей перейдут на дистанционку из-за паводковой ситуации.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

Также, в пресс-службе правительства в связи с паводками объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи. Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме: