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"Рождается все больше мифов о ней": Токаев высказался о "белых пятнах" в истории ВОВ

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая высказался о работе по устранению пробелов в истории страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Наряду с укреплением национальной идентичности нам важно чтить память своих героев. Во многих странах восприятие переломных событий прошлого сейчас становится инструментом информационных и политических манипуляций.

По мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней. Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества.

В следующем году в мире будет широко отмечаться 80-летие Великой Победы. Член Национального курултая, депутат мажилиса Едил Жанбыршин верно сказал, что подготовку к празднованию этой знаменательной даты нам нужно начать уже сейчас.

В последние годы государством проводится системная работа по устранению "белых пятен" нашей истории, восстановлению исторической справедливости. Для объективного взгляда на прошлое большое значение имеет тщательное изучение архивных материалов. Огромный вклад в эту работу вносит проект "Қазақстандық қаһарман майдангерлер".

Вот уже три десятилетия его реализует группа исследователей под руководством Қазақстанның Еңбек Ері, депутата мажилиса, члена Национального курултая Бактыкожи Измухамбетова. За это время подготовлено и выпущено 56 томов о судьбах и подвигах воинов-казахстанцев, 6 из которых полностью посвящены женщинам-фронтовикам", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068944-rozhdaetsya-vse-bolshe-mifov-o-ney-tokaev-vyskazalsya-o-belyh-pyatnah-v-istorii-vov/

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