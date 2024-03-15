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У Казахстана может смениться герб, заявил Токаев

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Герб Республики Казахстан
Герб Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Новый герб может появиться в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время заседания Национального курултая, передает NUR.KZ.

"Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа.

Вместе с тем, насколько мне известно, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны", -приводит слова президента официальный telegram-канал Акорды.

То же самое относится и к Государственному гимну, который емко вобрал в себя ценности и дух нашего народа, отметил Токаев.

"Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан", - добавил глава государства.

Президент сообщил, что считает целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан касательно герба Казахстана. В том числе, учесть мнение молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".

"В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - рассказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069076-u-kazahstana-mozhet-smenitsya-gerb-zayavil-tokaev/

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