"Вопиющее мракобесие": Токаев о краже невест в Казахстане

Президент Токаев на заседании Национального курултая раскритиковал попытки отдельных людей внедрить в Казахстане элементы религиозного экстремизма и архаику, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства заявил, что в Казахстане есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест.

"Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки", - указал президент.

По его словам, казахстанцы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для страны ислама.

"Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду. Почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства.

Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира", - добавил Токаев.

При этом глава государства отметил, что в "эту деструктивную пропаганду вовлекаются дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения".

"На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности.

Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде.

В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья", - резюмировал президент.

Сегодня в Атырау проходит третье заседание Национального курултая, в котором принимает участие президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Между тем, первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане.

Согласно документу, Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Орган состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.