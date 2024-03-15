Президент поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев отметил, что, по некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания разрушает тысячи семей, толкая многих на преступления.

"Изо дня в день приходят новости, что люди, накопив долги из-за азартных игр, накладывают на себя руки.

Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино", - заявил Токаев.

По мнению президента, до конца года в Казахстане надо принять план по борьбе с этой проблемой, поскольку нельзя просто смотреть, как молодежь губит себя.

"Как вы знаете, для борьбы с наркоманией и наркобизнесом был принят комплексный план. Для борьбы с лудоманией правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие.

По инициативе фракции партии Amanat подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте. Необходимо его принять до конца текущей сессии.

Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам. Только добытый честным, добросовестным трудом доход будет всегда во благо", - добавил Токаев.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании курултая, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Во время курултая президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Он также высказался об опасности вейпов, назвав их "новомодной заразой", которая наносит большой урон здоровью молодежи.

Напомним, еще летом 2023 года в МВД рассказали, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

В ноябре того же года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения.

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