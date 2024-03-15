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Эзотерика

Токаев о вейпах: Эта новомодная зараза наносит большой урон здоровью молодежи

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Человек держит вейп в руке
Вейп. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о вейпах, назвав их "новомодной заразой" Об этом сообщает официальный telegram-канал Акорды.

"На прошлом Курултае я говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит, будущему нашей нации.

В настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", - заявил президент.

По словам Токаева, нужно проводить системную разъяснительную работу через СМИ.

"Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны", - уверен глава государства.

Отметим, ранее сенаторы не одобрили проект закона, запрещающий вейпы в Казахстане.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане.

Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069112-tokaev-o-veypah-eta-novomodnaya-zaraza-nanosit-bolshoy-uron-zdorovyu-molodezhi/

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