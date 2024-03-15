Приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что для того, чтобы достичь созидательных устремлений, надо избавляться от разрушительных моделей поведения.

"Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол. В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией", – указал Токаев.

По его словам, только в прошлом году в данной сфере было выявлено более 7,5 тысяч преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ.

"Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение. Мы должны не теряя времени активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно. В настоящее время у нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю. Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу парламент поддержать данную инициативу", – резюмировал президент.

Напомним, сегодня в Атырау состоялось третье заседание Национального курултая.

На нем глава государства, высказался о значимости казахского языка, напомнил о недавней смене правительства, заявив, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, а также предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Еще президент высказался о работе по устранению пробелов в истории страны и

Отметим, что идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом еще в марте 2022 года.

Первое заседание состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, а второе – в июне прошлого года в Туркестане.