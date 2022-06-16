Первое заседание Национального курултая с участием Токаева состоится сегодня

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Сегодня, 16 июня, в Улытауской области пройдет первое в Казахстане заседание Национального курултая, учредить который предложил президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Собрание Национального курултая пройдет сегодня днем в новообразованной Улытауской области. В нем примет участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что 16 марта, выступая на совместном заседании палат парламента, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Национальный курултай.

"Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы", – отметил президент.

Вчера глава государства подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан".

В состав Национального курултая войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974311-pervoe-zasedanie-natsionalnogo-kurultaya-s-uchastiem-tokaeva-sostoitsya-segodnya/