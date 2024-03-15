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"Язык бизнеса, техники и науки": Токаев – о значимости казахского языка

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Касым-Жомарт Токаев на курултае
Касым-Жомарт Токаев на курултае. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на заседании Национального курултая и высказался о развитии казахского языка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Ключевым приоритетом государственной политики останется расширение сферы применения казахского языка. С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, на сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась, а новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.

"Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела", - отметил глава государства.

В этой связи президент отметил деятельность международного общества "Қазақ тілі", бразды правления в котором взяли представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы.

"Мною была поддержана инициатива создания эндаумент-фонда "Qazaq tili". Это благое начинание было подхвачено многими состоятельными гражданами нашей страны. Выражаю признательность всем, кто проявил деятельное участие, поддержав данный проект. Уверен, что другие обеспеченные и неравнодушные люди также внесут свою лепту в пополнение Фонда.

Я постоянно говорю о большом значении креативной индустрии в развитии экономики, использование ее возможностей важно и для будущего государственного языка. Если мы хотим добиться прогресса в развитии казахского языка, необходимо максимально эффективно применять новые подходы и инструменты", - добавил Токаев.

Ранее сообщалось о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в третьем заседании Национального курултая в Атырау.

Напомним, 15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Между тем, первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане.

Согласно документу, Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Орган состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068995-yazyk-biznesa-tehniki-i-nauki-tokaev-o-znachimosti-kazahskogo-yazyka/

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