Токаев проведет второе заседание Национального курултая в Туркестане

Заседание Национального курултая. Архивное фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Завтра, 17 июня, в Туркестане президент Касым-Жомарт Токаев проведет второе заседание Национального курултая. Об этом сообщает его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

"Завтра в Туркестане глава государства проведет второе заседание Национального курултая", – говорится в публикации.

В марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента предложил создать Национальный курултай в стране.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", – сказал тогда президент.

15 июня прошлого года он подписал указ о создании Национального курултая.

Согласно документу, Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Орган состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

В состав Национального курултая, помимо прочих, вошли:

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – президент Казахстана, председатель;

Карин Ерлан Тынымбайулы – государственный советник РК, заместитель председателя;

Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – президент Республиканского общественного объединения "Клуб главных редакторов", заместитель председателя;

Балаева Аида Галымовна – заместитель руководителя Администрации президента РК, секретарь.

16 июня 2022 года прошло первое заседание Национального курултая в Улытауской области под председательством президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025026-tokaev-provedet-vtoroe-zasedanie-natsionalnogo-kurultaya/