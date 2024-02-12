"Стихийное бедствие": Токаев поблагодарил дорожников, полицию и экстренные службы

Касым-Жомарт Токаев сегодня обратился к гражданам нашей страны. Он представит к госнаградам отличившихся во время недавнего стихийного бедствия казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане", - сказал глава государства.

Президент выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия. Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.

Отметим, что на прошлой неделе в Казахстане бушевала непогода.

Так, десятки сел на севере Казахстана остались без электричества из-за обрушившегося штормового ветра, порывы которого достигали 28 м/с.

В Актюбинской области ураганный ветер срывал кровлю с домов и капоты у машин. Также аварийно отключалось электричество, а в аэропорту задерживались рейсы.

В среду мы рассказывали, как в регионе был спасен заблудившийся мужчина. И это далеко не единичный случай.

Сложности возникли и у медиков: фельдшерам приходилось ползти к пациентам по сугробам.

На помощь спасателям региона приходили и военные: они помогали эвакуировать людей, буксировать транспорт.

Непогода наблюдалась и в Астане: отменялись рейсы в аэропорту, также сильный ветер сорвал крышу корпуса Казахского агротехнического университета. Кроме того, в городе был зафиксирован рекорд по ДТП - более 250 случаев за сутки.