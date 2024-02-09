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Эзотерика
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Десятки сел на севере Казахстана остались без электричества из-за непогоды

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Горящая лампочка
Электричетво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Непогода, обрушившаяся на Казахстан в последние дни, оставила без электричества жителей нескольких десятков сел в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, в ночь на 9 февраля на регион обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду.

Из-за непогоды в регионе зафиксировано частичное отключение электроэнергии в 38 сельских населенных пунктах, это примерно 4276 абонентов.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 20:00 работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются в трех районах: Баянаульский район – села Сулужон и Койтас; Иртышский район – село Степное; Щербактинский район – село Сынтас.

Ветром также сорвало часть кровли школы в поселке Жетекши. Сейчас здесь также ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее жители Актобе перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. С горожанами встретился аким.

Добавим, что в Казахстане в ближайшие три дня - с 10 по 12 февраля - ожидается понижение температуры до -28 градусов. Кроме того, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Ранее полиция Астаны выступила с обращением к горожанам. Жителей столицы просят быть бдительнее и не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.

Помимо этого, к казахстанцам обратился и новый глава МЧС. Он проинформировал, что из-за непогоды в областях Казахстана аварийно отключалась электроэнергия, срывало кровли. На автодорогах республиканского значения выставлены блокпосты для ограничения движения транспорта.

"В этой связи хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления "112".

Категорически призываю в период штормовых предупреждений при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния", - заявил Чингис Аринов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060238-desyatki-sel-na-severe-kazahstana-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-nepogody/

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