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Крышу сорвало ветром в одном из вузов Астаны (фото)

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Поврежденная крыша корпуса КазАТИУ
Поврежденная крыша корпуса КазАТИУ. Фото: instagram.com/astana_brothers

Вчера в Астане сильный ветер сорвал крышу корпуса Казахского агротехнического университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, ремонт этого здания планировался уже весной, передает NUR.KZ.

Кадры поврежденной крыши одного из корпусов КазАТИУ появились в Instagram-сообществе astana_brothers.

На кадрах видно, что у здания отсутствует часть кровли.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДЧС, вчера, 8 февраля, из-за порыва ветра произошел частичный срыв кровли двухэтажного здания факультета Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина на предварительной площади 15 квадратных метров.

Всего на место вызова выезжали 6 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Астаны.

Жертв и пострадавших нет.

Также инцидент прокомментировали и в пресс-службе вуза. Сообщается, что в поврежденном здании базируется агрономический факультет.

"Поврежденный корпус был построен в 1931 году, а его последняя реконструкция была произведена в 1957 году.

Доводим до вашего сведения, что в 2023 году была подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу. И уже весной этого года планировался капитальный ремонт крыши данного здания", – сообщили представители университета.

В вузе заверили, что руководство университета примет серьезные меры для того, чтобы максимально обезопасить студентов и сотрудников, а также жителей города и не допустить подобных происшествий вновь.

На месте работают экстренные службы.

Непогода в Астане

Отметим, что в Астане уже несколько дней бушуют метели и сильный ветер. В соцсетях люди делятся как смешными, так и тревожными роликами о происходящем.

Вчера аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с разыгравшимся бураном. Он призвал детей и пенсионеров по возможности не выходить из дома.

Сегодня неустойчивая погода в столице сохраняется. Астанчанам синоптики вновь прогнозируют снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса.

Всех школьников первой смены, а также студентов первого и второго курсов колледжей переводили на дистанционное обучение.

Кроме того, в ДП сообщали, что вчера в Астане из-за сильного бурана было зарегистрировано 112 ДТП.

Жителей столицы попросили быть бдительнее и не подвергать себя риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060138-kryshu-sorvalo-vetrom-v-odnom-ih-vuzov-astany-foto/

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