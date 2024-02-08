Создан оперштаб: В МЧС показали спасение застрявших в буран людей в Актюбинской области (фото)
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В Актюбинской области в связи с ухудшением погоды закрыты дороги, спасатели продолжают эвакуацию людей, застрявших в буран на автодорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщается на официальном сайте МЧС, в связи с ухудшением погодных условий в области закрыты 7 республиканских и 7 областных автодорог.
"Накануне силами ДЧС и местных исполнительных органов проводились аварийно-спасательные работы, где на закрытых участках автодорог из снежного заноса было эвакуировано 269 человек, из них детей 6, иностранцы - 71.
Спасен 151 человек, из них 14 детей, 2 беременные, 6 иностранцев, которые доставлены в ближайшие пункты обогрева и населенные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты обогрева развернуты сразу в нескольких районных центрах области. Сейчас в них находятся 386 человек, из них 20 детей.
По информации МЧС, также проводятся аварийно-спасательные работы с местным ДЧС, департаментом полиции и местными исполнительными органами по эвакуации людей, оказавшихся в дороге, а также вывозу автомобилей.
В связи с резким ухудшением погоды в области создан оперативный штаб и работает горячая линия.
Напомним, накануне в Актобе ураганный ветер срывал не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживались рейсы. Частично отключали электричество.
Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.
К вечеру стало известно, что из-за сильного бурана отменены рейсы, а аэропорт закрыли до утра. Также свыше 20 сел остались без света, а школьников отправили на дистанционное обучение.
Сегодня аэропорт Актобе вновь обратился к пассажирам - из-за ухудшения погодных условий некоторые рейсы задерживаются.
Также ранее в МЧС обратились к казахстанцам в связи со штормовым почти во всех областях Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059958-sozdan-opershtab-v-mchs-pokazali-spasenie-zastryavshih-v-buran-lyudey-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/