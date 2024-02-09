Медики по сугробам ползли к пациенту в Актюбинской области (видео)

В соцсетях распространились кадры, на которых медики по сугробам спешат на вызов. Стали известны имена героев видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте областного управления здравоохранения в Instagram, медикам пришлось самоотверженно добираться пешком до пациента с подозрением на сердечный приступ через метель и сугробы из-за того, что машина не смогла проехать до места.

Сегодня стали известны имена героев видео. Это фельдшеры скорой помощи Хромтауского района Кудияров Бауыржан Султанханович, Тлеу Қайрат Берікұлы, Рысбай Сая Ыбырайқызы.

"Они проявили настоящую самоотверженность, верность своей благородной профессии, пробираясь к больному с сердечным приступом через снежные заносы", - отметили в областном управлении здравоохранения.

По словам медиков, на месте была снята кардиограмма, даны рекомендации. К счастью, пациент не нуждался в госпитализации.

"Министерством здравоохранения будет отмечен самоотверженный труд фельдшеров бригады скорой помощи Хромтауского района", - сообщили в управлении.

Вчера сообщалось, что в Актюбинской области на дорогах нулевая видимость из-за метели. Чтобы доставить женщину в больницу, спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу. Их помощь понадобилась 73-летней женщине в населенном пункте Басшили Мугалжарского района.

При этом в связи с ухудшением погоды в Актюбинской области закрыли дороги. Спасатели продолжили эвакуацию людей, застрявших в буран. Из снежного заноса было эвакуировано 269 человек, из них шестеро детей и 71 иностранец. Пункты обогрева развернули сразу в нескольких районных центрах области.

Сегодня утром стало известно, что к спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов в Актюбинской области присоединились военные. Для оказания помощи людям в условиях чрезвычайной ситуации войсковая часть 30238 РгК "Запад" выделила многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу.