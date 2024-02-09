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"Не подвергайте себя риску": полицейские обратились к астанчанам (видео)

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Машина полиции в буран на дороге
Буран. Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителей Астаны просят быть бдительнее и не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Астане до сих пор сохраняется неустойчивая погода, в связи с чем полиция призывает горожан не выезжать на трассы в непогоду.

"В настоящее время, в связи ухудшением погодных условий (метель, буран, дождь, ограничение видимости), на территории республики введены ограничения движения для транспортных средств в нескольких регионах.

Уважаемые водители! При неблагоприятных погодных условиях призываем не выезжать из населенных пунктов, воздержаться от загородных поездок. Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!" - говорится в обращении столичного ведомства.

По данным полиции, только за сутки в Астане из-за непогоды произошло более 250 ДТП. Также все службы города перешли на усиленный вариант в связи с ситуацией природного характера местного масштаба.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков в Астане сегодня вновь ожидается снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060109-ne-podvergayte-sebya-risku-politseyskie-obratilis-k-astanchanam-video/

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