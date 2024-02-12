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До 17 градусов тепла и снег ожидаются на этой неделе в Шымкенте

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - почти всю неделю в городе будет держаться погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 февраля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

13 февраля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 2,0 м/с.

14 февраля вновь ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

15 февраля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 17 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,5 м/с.

16 февраля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

17 февраля прогнозируют осадки в виде снега. Температура в среднем остановится на отметке плюс 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

18 февраля, по прогнозам синоптиков, вновь ожидаются осадки в виде снега. Средняя температура составит минус 6 градусов. Воздух может прогреться и до минус 4 градусов, но ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060380-do-17-gradusov-tepla-i-sneg-ozhidayutsya-na-etoy-nedele-v-shymkente/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 17 градусов тепла и снег ожидаются на этой неделе в Шымкенте
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