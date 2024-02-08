Аэропорт Актобе вновь предупредил пассажиров о задержке рейсов

Аэропорт Актобе обратился к пассажирам - из-за ухудшения погодных условий некоторые рейсы задерживаются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Подчеркивается, что аэропорт Актобе работает в штатном режиме, однако, из-за ухудшения погодных условий, в аэропорту Актобе задерживаются рейсы на взлет и вылет.

По информации на 8 февраля задержаны следующие рейсы:

Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;

Аir Astana KC863/864 Алматы – Актобе – Алматы;

Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;

SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;

SCAT DV711/712 Алматы – Актобе – Алматы.

Кроме того, 7 февраля были отменены следующие рейсы:

FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;

Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана;

FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;

FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау.

Отметим, что накануне аэропорт Актобе вовсе решили закрыть до сегодняшнего утра - в связи с метеоусловиями были отменены авиарейсы.

Ранее сообщалось о том, что в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. Частично отключилось электричество. В аэропорту предупреждали о задержке рейсов.

Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.

Проблемы с приемом самолетов вчера также возникли и в воздушной гавани Уральска. Сильный ветер в Уральске повлиял на работу аэропорта - там не смогли принять несколько самолетов.