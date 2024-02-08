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Аэропорт Актобе вновь предупредил пассажиров о задержке рейсов

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Аэропорт Актобе
Аэропорт Актобе. Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

Аэропорт Актобе обратился к пассажирам - из-за ухудшения погодных условий некоторые рейсы задерживаются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Подчеркивается, что аэропорт Актобе работает в штатном режиме, однако, из-за ухудшения погодных условий, в аэропорту Актобе задерживаются рейсы на взлет и вылет.

По информации на 8 февраля задержаны следующие рейсы:

  • Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;
  • Аir Astana KC863/864 Алматы – Актобе – Алматы;
  • Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;
  • SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;
  • SCAT DV711/712 Алматы – Актобе – Алматы.

Кроме того, 7 февраля были отменены следующие рейсы:

  • FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;
  • Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана;
  • FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;
  • FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау.

Отметим, что накануне аэропорт Актобе вовсе решили закрыть до сегодняшнего утра - в связи с метеоусловиями были отменены авиарейсы.

Ранее сообщалось о том, что в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. Частично отключилось электричество. В аэропорту предупреждали о задержке рейсов.

Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.

Проблемы с приемом самолетов вчера также возникли и в воздушной гавани Уральска. Сильный ветер в Уральске повлиял на работу аэропорта - там не смогли принять несколько самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059898-aeroport-aktobe-vnov-predupredil-passazhirov-o-zaderzhke-reysov/

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