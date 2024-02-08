Аэропорт Актобе вновь предупредил пассажиров о задержке рейсов
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Аэропорт Актобе обратился к пассажирам - из-за ухудшения погодных условий некоторые рейсы задерживаются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Подчеркивается, что аэропорт Актобе работает в штатном режиме, однако, из-за ухудшения погодных условий, в аэропорту Актобе задерживаются рейсы на взлет и вылет.
По информации на 8 февраля задержаны следующие рейсы:
- Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау;
- Аir Astana KC863/864 Алматы – Актобе – Алматы;
- Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана;
- SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана;
- SCAT DV711/712 Алматы – Актобе – Алматы.
Кроме того, 7 февраля были отменены следующие рейсы:
- FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы;
- Air Astana KC965/966 Астана – Актобе – Астана;
- FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана;
- FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау.
Отметим, что накануне аэропорт Актобе вовсе решили закрыть до сегодняшнего утра - в связи с метеоусловиями были отменены авиарейсы.
Ранее сообщалось о том, что в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. Частично отключилось электричество. В аэропорту предупреждали о задержке рейсов.
Сообщалось также о том, что в регионе нашли мужчину, заметенного снегом. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе проводятся аварийно-спасательные работы.
Проблемы с приемом самолетов вчера также возникли и в воздушной гавани Уральска. Сильный ветер в Уральске повлиял на работу аэропорта - там не смогли принять несколько самолетов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059898-aeroport-aktobe-vnov-predupredil-passazhirov-o-zaderzhke-reysov/