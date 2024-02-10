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Буран в Актюбинской области: как военные помогают спасателям (видео)

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Военные спасают жителей Актюбинской области
Военные в работе. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Министерство по чрезвычайным ситуациям показало кадры, на которых военные помогают спасателям в их работе. Сейчас в Актюбинской области, напомним, бушует буран, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Личный состав воинской части 20982 МЧС участвует в аварийно-спасательных работах, связанных с ухудшением погодных условий в Актюбинской области.

Проведены работы по спасению и эвакуации людей, буксировке техники, транспортировке специалистов для восстановления линий электропередач и др.", – говорится в сообщении МЧС.

В Актюбинской области уже не первый день бушует мощный ветер со снегом.

К примеру, сообщалось, что ураганный ветер срывал кровлю с домов и капоты у машин. Также аварийно отключалось электричество, а в аэропорту задерживались рейсы.

В среду мы рассказывали, как в регионе был спасен заблудившийся мужчина. И это далеко не единичный случай.

Сложности возникли и у медиков: фельдшерам приходилось ползти к пациентам по сугробам.

Накануне сообщалось, что актюбинцы, оставшись без электричества, решили перекрыть дорогу. С ними позже встретился аким города.

К казахстанцам, в частности к жителям региона, обращался новый глава МЧС. Он попросил соблюдать меры безопасности в зимний период и не выезжать за пределы населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060266-buran-v-aktyubinskoy-oblasti-kak-voennye-pomogayut-spasatelyam-video/

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