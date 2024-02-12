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Морозы до 36 градусов, сильный ветер и снегопады обещают в Астане на этой неделе

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Замерзшие деревья и баскетбольное кольцо
Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в столицу вернутся морозы до 36 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

12 февраля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит минус 19 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 14 градусов, но ночью температура опустится до минус 22 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

13 февраля ожидается погода без осадков. Температура составит около минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 8 градусов, а минимальная – минус 22 градуса. Скорость ветра составит до 8,9 м/с.

14 февраля прогнозируют снегопад. Средняя температура – минус 2 градуса. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 10,3 м/с.

15 февраля в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – минус 15 градусов. Максимально температура поднимется до минус 8 градусов, а опуститься может до минус 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,2 м/с.

16 февраля в столице снова обещают снегопад. Среднесуточная температура – минус 28 градусов. Днем воздух прогреется до минус 22 градусов, а ночью похолодает до минус 31 градуса. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

17 февраля будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке минус 29 градусов. Максимальная температура составит минус 23 градуса, минимальная – минус 36 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,2 м/с.

18 февраля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит минус 25 градусов. Воздух может прогреться и до минус 20 градусов, но ночью похолодает до минус 32 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060381-morozy-do-36-gradusov-silnyy-veter-i-snegopady-obeschayut-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы до 36 градусов, сильный ветер и снегопады обещают в Астане на этой неделе
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