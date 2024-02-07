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Заметенного снегом мужчину нашли в Актюбинской области (видео)

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Мужчину нашли в буране в Актюбинской области
Спасательная операция. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Аварийно-спасательные работы проходят сегодня на территории Актюбинской области. Был спасен заблудившийся мужчина. Помощь оказали и пассажирам двух автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, сегодня в ходе аварийно-спасательных работ было эвакуировано 140 человек, спасено пять человек.

Спасатели нашли в заснеженной степи мужчину. Он вышел с работы домой, но потерял ориентиры на местности и блуждал в буране. Спасенный обратился со словами благодарности к сотрудникам МЧС.

В Хромтауском районе на 806-м километре автодороги "Самара - Шымкент" сломался пассажирский автобус. Он двигался по маршруту Шымкент - Российская Федерация (Новотроицк). В автобусе находилось 68 человек. Все они - граждане Таджикистана. Людей эвакуировали в кемпинг в поселке Акжар.

В Айтекебийском районе на 965 км закрытого участка автодороги "Самара - Шымкент" из придорожного кемпинга в пункт обогрева в поселке Карабутак сопровожден пассажирский автобус сообщением "Ташкент - Москва" с 56 гражданами Узбекистана.

Непогода затронула и другие области страны. Как сообщается на официальном сайте ДЧС Западно-Казахстанской области, на территории региона были перекрыты дороги республиканского и областного значения.

Для вывоза пассажиров и автомобилей, застрявших на дорогах или в снежных заносах задействовали силы и средства ДЧС. В частности, был использован бронированный тягач, обладающий повышенной проходимостью.

Тягач приехал на помощь автобусу
Спасательная операция. Фото: МЧС РК

В Актюбинской области в аварийно-спасательных работах приняли участие 135 человек и 67 единиц техники из ДЧС, отдела полиции и местных исполнительных органов.

Как сообщается на официальном сайте ДЧС Актюбинской области, в связи с резким ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб. Заработала горячая линия. Контактный номер горячей линии: 54-85-24.

"Департамент по ЧС Актюбинской области советует гражданам следить за изменением погоды, не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области закрыто пять республиканских и четыре областные автомобильные дороги.

В Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживаются рейсы. В пригороде областного центра из-за обрыва линий электропередачи было отключено электричество.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона.

В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

Если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, более опасны, чем мороз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059703-zametennogo-snegom-muzhchinu-nashli-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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