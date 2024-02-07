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Непогода в Актобе срывает крыши и капоты авто (видео)

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Непогода в Актобе
Ветер сорвал капот. Кадр из видео: t.me/qumash_kz/8913

Сегодня в Актобе ураганный ветер срывает не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту задерживаются рейсы. Частично отключилось электричество, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актобе.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу Авиагородок, 1/1, из-за непогоды произошел срыв кровли. Как только позволят метеоусловия, будут произведены демонтажные работы.

Пригород Актобе частично остался без электричества.

По данным акимата города, из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы.

"В Актобе во всех образовательных учреждениях сейчас учебный процесс приостановлен, поэтому прошу детей не отправлять в школы", - отметил аким города Азамат Бекет.

Временно приостановлены и снегоуборочные работы из-за снижения видимости на дорогах. Работы будут возобновлены, как только погода улучшится.

Как рассказывает издание "Диапазон", на сегодня в аэропорту Алии Молдагуловой запланировано 10 рейсов на вылет и прилет, четыре из них уже задерживаются.

"На данный момент в аэропорту города Актобе задерживаются 4 рейса на вылет и прилет следующих авиакомпаний: FlyArystan КС7191/7192 Алматы - Актобе - Алматы, Qazaq Air IQ399/395 Астана - Актобе - Атырау, SCAT DV727/728 Астана Актобе Астана, Qazaq Air IQ396/400 Атырау Актобе - Астана. Причина - метеоусловия в аэропорту Актобе", - сообщили в пресс-службе аэропорта Актобе.

Погода в регионе повлияла не только на авиасообщение, но и на автомобильный транспорт.

"За минувшие сутки в связи с ухудшением погодных условий на территории области закрыто пять республиканских и четыре областные автомобильные дороги", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

В ведомстве отметили, что на территории региона проводились аварийно-спасательные работы. В них приняли участие 135 человек и 67 единиц техники из ДЧС, отдела полиции и местных исполнительных органов.

"В ходе аварийно-спасательных работ эвакуировано 140 человек, спасено пять человек", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

В мессенджерах распространяются видео, как ветер срывает с домов в Актобе не только крыши, но и капоты автомобилей.

"В связи с усилением ветра просим жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, не выезжать на дороги без особой надобности", - обратились к населению в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059657-nepogoda-v-aktobe-sryvaet-kryshi-i-kapoty-avto-video/

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