Мажилис одобрил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства Казахстана

Сегодня, 6 февраля, мажилис одобрил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня председатель мажилиса парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру Бектенова в мажилисе с представителями других фракций.

Партии "Ак Жол", "Республика" и "Ауыл" поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова, выдвинутого партией Amanat. Партии НПК и ОСДП воздержались при голосовании.

После обсуждения кандидатура Олжаса Бектенова была одобрена на должность премьер-министра Казахстана.

На сайте Акорды сообщается, что Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году.

В разные годы работал в Канцелярии премьер-министра, Администрации президента РК, Министерстве юстиции и Финансовой полиции. Занимал также должности в акиматах Астаны и Акмолинской области.

В феврале 2022 года Бектенов был назначен на пост главы Антикоррупционной службы. В ноябре 2022-го его переназначили на эту должность.

А в апреле 2023 года Бектенов стал руководителем Администрации президента РК.

С января 2022 года должность премьер-министра Казахстана занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Добавим также, что завтра, 7 февраля, состоится расширенное заседание правительства Казахстана под председательством Токаева. На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.