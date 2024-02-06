Кандидатуру экс-главы Антикора Олжаса Бектенова предложили на пост премьер-министра Казахстана

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от партии Amanat была предложена кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, председатель мажилиса парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе сегодня в 15:00.

Отметим, Олжас Бектенов с апреля прошлого года занимает пост руководителя Администрации президента. До этого он дважды назначался на должность главы Антикоррупционной службы - в феврале и ноябре 2022 года.

В разные годы Бектенов работал в Министерстве юстиции, Финансовой полиции, аппарате акима Астаны и Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Также отметим, что ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.