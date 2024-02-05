Роман Скляр стал исполняющим обязанности премьер-министра

Сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана - обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Своим указом глава государства принял отставку правительства.

Также временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра РК на Скляра Романа Васильевича.

Членам правительства поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Напомним, сегодня Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева - оно пройдет в среду, 7 февраля.

На прошлой неделе о дате планируемого заседания сообщал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Тогда журналисты интересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства, однако председатель сената заявил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Отметим, что состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года, так как после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства, а также сменились министры.