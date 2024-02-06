Токаев встретился с главами парламентских фракций

Президент Касым-Жомарт Токаев провел сегодня встречу с руководителями фракций политических партий в мажилисе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в мажилисе парламента РК, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра .

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии "Ак жол" Азат Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии "Ауыл" Серик Егизбаев, партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент. Исполняющим обязанности премьера стал Роман Скляр.

А сегодня пост премьер-министра официально занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК. Партии "Ак Жол", "Республика" и "Ауыл" поддержали его кандидатуру. НПК и ОСДП – воздержались при голосовании.

К слову, кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра предложили от партии Amanat.

Ранее Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.