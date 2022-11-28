Олжаса Бектенова переназначили главой Антикора
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Указом президента Касым-Жомарта Токаева главой Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции назначен Олжас Бектенов, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".
"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", — гласит сообщение.
Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году. Свой трудовой путь начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы.
В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.
С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.
С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК.
В 2016-2017 годах – руководитель столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.
С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С июня 2019 года — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.
Пост главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов занимал с конца февраля текущего года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999174-olzhasa-bektenova-perenaznachili-glavoy-antikora/