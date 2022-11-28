Олжаса Бектенова переназначили главой Антикора

Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

Указом президента Касым-Жомарта Токаева главой Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции назначен Олжас Бектенов, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", — гласит сообщение.

Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году. Свой трудовой путь начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации президента РК.

В 2016-2017 годах – руководитель столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

Пост главы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов занимал с конца февраля текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999174-olzhasa-bektenova-perenaznachili-glavoy-antikora/