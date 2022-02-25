Олжас Бектенов стал главой Антикоррупционной службы

Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также подписал указ о назначении Бектенова на пост главы Антикоррупционной службы.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в документе.

Олжас Бектенов родился в Алматы в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году.

Свой трудовой путь начал в 2002 году в управлении юстиции Алматы.

2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента РК.

В 2016-2017 годах – руководитель столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы).

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

Напомним, что Марат Ахметжанов тоже освобожден от должности главы Агентства РК по противодействию коррупции. Теперь он министр внутренних дел.

А экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назначен советником президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957965-olzhas-bektenov-stal-glavoy-antikorruptsionnoy-sluzhby/