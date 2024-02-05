Что будет после отставки правительства и когда будет сформировано новое, рассказал пресс-секретарь Токаева

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров, передает NUR.KZ.

"Согласно нашей Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат".

В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение мажилиса парламента для дачи его согласия. В случае согласия мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра.

После этого начнется процесс формирования состава правительства Республики Казахстан.

Как ранее мы анонсировали, 7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства", - сообщил Уали.

Сегодня утром Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева.

Во второй половине дня правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства. До официального назначения он исполнял обязанности главы кабмина несколько дней после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.

В марте 2023 года Алихан Смаилов был переизбран на пост премьер-министра.

На прошлой неделе о дате планируемого заседания сообщал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Тогда журналисты интересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства, однако председатель сената заявил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Отметим, что состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года, так как после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства, а также сменились министры. Смаилов тогда сохранил свой пост.