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Январские события: роль Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена станет известна в этом году

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Арман Джумагельдиев
Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Депутат Абзал Куспан представил в Астане доклад, посвященный анализу событий, произошедших в январе 2022 года. Он же озвучил ранее неизвестные данные, передает корреспондент NUR.KZ.

Абзал Куспан сообщил, что в этом году станет известна роль Дикого Армана, Кайрата Кудайбергена и других фигурантов уголовных дел, возбужденных после январских событий.

"Уголовное дело поступило в суд и до того, как суд вынесет решение, мы не имеем права кого-либо обвинять в совершении тех или иных преступлений. В любом случае, слово остается за судом. Во-вторых, суд будет проходить в открытом режиме, и поэтому на многие вопросы журналисты могут получить ответы именно в здании суда. Я так полагаю", – сообщил он.

Позже он добавил, что были отдельные лица – организаторы тех событий.

"Мы условно делим их на три группы – организаторы январских событий, провокаторы, лица, которые поддались на провокации.

Что были организаторы – я приведу вам один простой пример. В суд дело поступило, дело рассматривается, но решение не вынесено еще в отношении группы Армана Джумагельдиева. Он прибыл в Алматы через ОАЭ 14 декабря – человек, который находился в международном розыске. Останавливается в "Ритц-Карлтоне", не показывался и появился в аккурат 4 января. Указание получил, согласно предъявленному обвинению, от высокопоставленных лиц КНБ по городу Алматы", – добавил депутат.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кудайберген и Джумагельдиев не попадут под амнистию.

23 августа 2023 года Кудайбергену снова продлили арест.

Дело Дикого Армана

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Джумагельдиеву продлили арест 9 августа 2023 года.

В середине сентября в Алматы начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как "Дикий Арман", и экс-депутата маслихата южной столицы Кайрата Кудайбергена.

Позже стало известно, что судебный процесс по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена по делу о январских событиях будет проходить в закрытом режиме.

Также добавим, что вчера в новом документальном фильме в эфире телеканала "Хабар" была представлена детальная хронология январских событий 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054110-yanvarskie-sobytiya-rol-dikogo-armana-i-kayrata-kudaybergena-stanet-izvestna-v-etom-godu/

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