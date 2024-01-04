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"Готовы были направить в Казахстан подготовленных боевиков": озвучены новые факты январских событий

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Январские события
Январские события. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Детальную хронологию январских событий 2022 года представили в новом документальном фильме в эфире телеканала "Хабар", передает корреспондент NUR.KZ.

Новый документальный фильм о трагических январских событиях 2022 года показали в эфире телеканала "Хабар". Его авторы говорят, что собрали новые факты и ранее неизвестные эксклюзивные кадры беспорядков, терактов и мародерств и готовы представить новую хронологию событий.

Как известно, началось все 1 января 2022 года на фоне повышения цены на газ на западе Казахстана.

"Цена на газ была повышена с 60 тенге до 120 тенге за литр. Это важное топливо для региона, где большинство автомобилей используют его в качестве топлива. Начались мирные митинги. Есть версия, что это было специально сделано для того, чтобы вызвать социальную напряженность. Но 2 января в Актау и Мангистауской области начались волнения. Ситуация начала выходить из-под контроля", – говорит ведущий.

3 января мирные митинги продолжились в Атырау, Актобе, ЗКО, ВКО, Алматинской области и Алматы.

Но дальше, отмечает ведущий, ситуация изменилась, и в регионах начались беспорядки. Ими охвачены были 11 регионов. Там начали звучать призывы к госперевороту. Митинги перестали быть мирными – сжигались спецтранспорт, здания госучреждений, совершались нападения на сотрудников полиции и Нацгвардии.

Центром беспорядков организаторы, как говорится в фильме, сделали Алматы. В те дни, по словам ведущего, на улицах города начали появляться люди в масках, горели здания городского акимата, резиденции президента, здание телерадиокомпании "Казахстан". На ДП совершено шесть вооруженных нападений.

"Это не просто беспорядки, хулиганские действия, это было частью попытки госпереворота, смещения Токаева с поста президента. Все факты говорят, что все это было заранее запланированной акцией. Все действия строго контролировались и поддерживались. Одним из таких людей выступал Дикий Арман. Он превратил гостиницу "Казахстан" в свой штаб... Позже в ходе следствия было установлено, что он является приближенным Карима Масимова. Ранее долгое время скрывавшийся от закона за рубежом Арман Джумагельдиев заранее прибыл в Казахстан 17 декабря 2021 года", – отмечает ведущий.

Он же добавил, что 7 января 2022 год был восстановлен конституционный порядок во всех регионах Казахстана.

"В ходе спецоперации был задержан Дикий Арман и несколько членов группировки. Сейчас над Джумагельдиевым и более 40 членами ОПГ проходит суд. Организаторы (тех событий – прим. ред.) реализовали три волны событий.

На первом этапе были мирные собрания, далее начались беспорядки и на третьем этапе подключились уже прямые исполнители – настоящие преступники, бандиты, террористы – они проявили всю жестокость.

Планировались четвертая и последний этапы – все террористические организации страны, находящиеся "в спячке", должны были проявить активность, руководители некоторых террористических организаций Афганистана и Сирии готовы были направить в Казахстан подготовленных боевиков, при условии продолжения беспорядков. Но срочные меры по восстановлению порядка в стране не дали реализоваться этим планам и не позволили повторения сирийского сценария в Казахстане", – отметил ведущий.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о беспорядках в январе 2022 года и объяснил, как тогда развивались события.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

Через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самый масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих городах Казахстана – в Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января президент Казахстана выступил с обращением к народу.

В течение следующих нескольких дней силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

11 января Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

В марте генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам было возбуждено 7 уголовных дел.

По его словам, 3,5 тысячи силовиков получили травмы во время январских событий. Также было повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий.

По данным от 29 июня, во время беспорядков в январе 2022 года в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053983-gotovy-byli-napravit-v-kazahstan-podgotovlennyh-boevikov-ozvucheny-novye-fakty-yanvarskih-sobytiy/

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