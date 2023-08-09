Дикому Арману снова продлили срок ареста

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, известному под прозвищем Дикий Арман, в очередной раз продлили срок ареста. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе суда Алматы.

"Постановлением суда ходатайство руководителя межведомственной следственной оперативной группы удовлетворено, санкционировано продление срока нахождения под стражей в отношении Д. сроком на 1 месяц, то есть до 7 сентября 2023 года", - сообщили в суде.

Напомним, о задержании Армана Джумагельдиева стало известно 7 января прошлого года во время беспорядков в Алматы. А 11 января его арестовали.

По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Добавим, что за нарушение статьи 272 УК РК – "Массовые беспорядки" – предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.

А за нарушение статьи 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" – грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031799-dikomu-armanu-snova-prodlili-srok-aresta/