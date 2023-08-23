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Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста

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Кайрат Кудайберген
Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок ареста, на этот раз до 21 сентября. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"Постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Қ. на 1 месяц - до 21 сентября 2023 года", – говорится в сообщении суда.

В июне сообщалось, что общий период нахождения Кудайбергена под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела продлен до семи месяцев.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию.

"Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами", – сообщал заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

На вопрос журналистов о том, относится ли Кайрат Кудайберген к разряду организаторов массовых беспорядков, замгенпрокурора ответил, что ему предъявлены такие обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033590-kayratu-kudaybergenu-snova-prodlili-srok-aresta/

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