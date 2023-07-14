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МВД: Проведено 3 спецоперации по задержанию группировки Дикого Армана

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Спецоперация по ликвидации ОПГ
Спецоперация по ликвидации ОПГ. Кадр из видео: polisia.kz

В МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Арман Джумагельдиев, больше известный как Дикий Арман, передает Polisia.kz.

"Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет", – заявили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в соответствии с разработанным планом, пресечение криминальной деятельности ОПГ проводилось в три этапа.

Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого "правой рукой" Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу Нойс и объявленного в международный розыск, сообщили в ведомстве.

Так, 19 апреля на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных, по версии следствия, к совершению тяжких преступлений, в том числе к покушению на убийство в 2018 году в Алматы.

"Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый еще одним подручным Дикого Арманa, известным в криминальных кругах по прозвищу Карась", – рассказали в МВД.

С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП Шымкента в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ, говорится в сообщении правоохранителей.

В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК РК за создание и руководство организованной преступной группой.

В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК РК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских событий.

Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

"Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

Напомним, сейчас сам Дикий Арман находится под следствием. О его задержании стало известно 7 января прошлого года. А 11 января его арестовали.

По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Джумагельдиев (настоящая фамилия Дикого Армана – прим. ред.) проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

Добавим, что за нарушение статьи 272 УК РК – "Массовые беспорядки" – предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.

А за нарушение статьи 287 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" – грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028614-mvd-provedeno-3-spetsoperatsii-po-zaderzhaniyu-gruppirovki-dikogo-armana/

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