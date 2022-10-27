Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию, заявили в Генпрокуратуре

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах сената рассказал, кто из участников январских событий не подпадет под амнистию, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев сообщил, что большинство участников январских событий подпадают под амнистию. Речь идет примерно о семи сотнях человек.

"Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами", – отметил он.

В связи с этим журналисты поинтересовались, относится ли Кайрат Кудайберген к разряду организаторов массовых беспорядков.

"Ему предъявлены такие обвинения", – коротко заявил в ответ Асет Чиндалиев.

Он также добавил, что амнистии не подлежит Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман.

Отметим, что сегодня сенат принял проект закона об амнистии участников январских событий. Документ направлен на подпись главе государства.

Напомним, Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля. Сам подозреваемый заявлял о своей невиновности. С момента задержания Кудайбергену несколько раз продлевали срок ареста. В последний раз об этом сообщалось в августе.

В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

При этом сам Джумагельдиев был арестован в начале января. Ему также продлевали срок содержания под стражей. На данный момент его арест продлен до 7 декабря.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках – статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Также в Генпрокуратуоере заявляли, что у Дикого Армана была "особая роль" в организации беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994526-kayrat-kudaybergen-i-dikiy-arman-ne-popadut-pod-amnistiyu-zayavili-v-genprokurature/