"Все голословные обвинения считаю политическим заказом": Кайрат Кудайберген написал письмо из ИВС

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат маслихата Алматы, бизнесмен и блогер Кайрат Кудайберген, задержанный по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе, написал обращение к казахстанцам из изолятора временного содержания.

Кайрат Кудайберген был задержан вчера, 21 апреля. В прокуратуре Алматы заявляли, что депутата вместе с Арманом Джумагельдиевым (Диким Арманом) подозревают в организации массовых беспорядков и участии в них во время трагических январских событий.

Сейчас Кудайберген находится в ИВС Департамента полиции Алматы. Оттуда он написал обращение к казахстанцам. Письмо опубликовал блогер Бейбит Алибеков в своем Telegram-канале.

В своем письме Кудайберген заявил, что обвинения в его адрес "не являются правдой даже на 1%".

"Я никогда и никак не был связан с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым. Как и большинство людей я видел его в соцсетях", - заявил Кудайберген (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

По словам депутата маслихата, он впервые встретился с Диким Арманом на площади в Алматы 5 января. Туда он, по его словам, пришел, чтобы призвать людей к миру.

Он также объяснил кадры, на которых видно, как он говорит с Джумагельдиевым.

"В этой связи поясняю: люди, которые были на митинги, подталкивали меня на эту колонну со словами: "Говорите вы, а не он". И, когда я по инерции толпы оказался рядом с ним, он узнал меня также, как и я его благодаря соцсетям и поздоровался со мной. Повторяю еще раз: до этого я с ним знаком не был", - подчеркнул депутат.

Далее, по словам Кудайбергена, он ушел помогать людям, а увидев мародеров, грабивших кафе и рестораны на площади, решил организовать дружины. Призыв о дружинах он публиковал на своих страницах в соцсетях.

Как пишет депутат, на его призыв откликнулось много людей, в том числе известных блогеров, певцов и других знаменитостей. Все они хотели помочь народу, но "никто из них не призывал к госперевороту".

"Чтобы как-то отличать друг друга, мы решили сделать белые повязки. Это было до приезда Армана Джумагельдиева. Через некоторое время приехал он со своими людьми и попросил всех нас собраться за одним столом для обсуждения вопроса помощи от мародеров.

То, что мы сидели рядом с ним в то время, когда он делал какие-то заявления, не значило, что мы разделяем его мнение. Цель наших людей была исключительно защита людей и бизнеса от мародеров и призыв к миру - и больше ничего!" - заверил бизнесмен.

Он еще раз напомнил, что ни он, ни другие люди из его окружения к госперевороту не призывали.

"Единственной моей цель было остановить погромы и образумить людей. Мне даже пришлось кричать "Такбир", чтобы повернуть к себе людей из ислама. На месте мне даже удалось развернуть десятки людей пойти домой.

Я всегда помогал, помогаю и буду помогать своей стране. Все голословные обвинения считаю политическим заказом, так как я являюсь ярым борцом против распространения синтетических наркотиков, коррупции и особенно с игорным бизнесом, а именно с букмекерскими конторами. Все это послужило к той ситуации, в которой сейчас я нахожусь", - считает блогер.

В письме Кудайберген обратился к казахстанцам.

"Я уповаю и прошу помощи только у своего народа. Не дайте случиться беззаконию! Я не скрывался от органов следствия, приходил к ним по первому вызову на следственные действия, не воспрепятствовал, не пытался, как некоторые, покинуть страну. Я строю и развиваю бизнес в своей стране, занимаюсь благотворительностью и общественной деятельностью. Считаю себя патриотом своей страны", - написал Кудайберген.

Он выразил также недовольство действиями органов следствия.

"Какую цель они преследуют, поместив меня под стражу? Может, это способ давления на меня как на общественника? С первых дней я говорил и говорю только правду. Мне нечего скрывать и нечего добавить к ранее сказанному следствию", - заявил депутат.

В завершение он добавил, что надеется на справедливость судебных органов.

Отметим, ранее мама Кайрата Кудайбергена заявила, что ее сына "сделали крайним".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966426-vse-goloslovnye-obvineniya-schitayu-politicheskim-zakazom-kayrat-kudaybergen-napisal-pismo-iz-ivs/