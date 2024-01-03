Как казахстанок защищают от бытового насилия, ответил президент

Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете Egemen Qazaqstan рассказал, какая работа проводится в стране по противодействию семейно-бытовому насилию, передает NUR.KZ.

В этом направлении, по словам Токаева, уже принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение подобных преступлений.

"Введена специализация женщин-следователей по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей, восстановлен штат и усилена деятельность подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия.

В прошлом году мы пошли еще дальше и пересмотрели подходы к реагированию на семейно-бытовые правонарушения. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер их регистрации. Теперь полицейским, чтобы завести дело, не требуется заявление от жертвы бытового насилия.

Существенно усилена административная и уголовная ответственность за домашнее насилие. Чтобы исключить давление на пострадавших, устранена возможность повторного примирения сторон по таким делам.

Кроме того, в рамках реализации моего послания группа депутатов мажилиса готовит законопроект, в котором будут предусмотрены новые эффективные меры по противодействию семейно-бытовому насилию", - отмечает президент.

Ранее сообщалось о том, что Токаев выступает в поддержку ужесточения в стране наказания за семейно-бытовое насилие.

Борьба с бытовым насилием в Казахстане

Недавно в Генпрокуратуре предложили использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Также в ГП предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких.

А начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев на координационном совете в Генпрокуратуре заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли ведомство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

А депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

А недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тысяч подписей.

Стоит отметить, что в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи.

На днях о проблеме высказался премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он подчеркнул, что не приемлет какого-либо насилия в отношении женщин. Глава правительства также отметил, что сам воспитывает дочерей.

Как в Казахстане изменят законы для защиты женщин, мы писали здесь.