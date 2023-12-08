Бытовое насилие и сексуальные домогательства: как в Казахстане изменят законы для защиты женщин

В Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия в соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Утвержденный сегодня президентом Казахстана план действий в области прав человека и верховенства закона состоит из 8 разделов.

В разделе "Продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин" компетентным госорганам поручено учредить должность внештатного советника акима по вопросам гендерного равенства, а также разработать и принять плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

В рамках реализации раздела "Права ребенка" в Казахстане будет законодательно закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка.

Поручено также провести исследования, включающие:

получение комплексных данных о выявлении незаконного использования детского труда в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг;

выработку предложений по проведению выездных и внеплановых проверок, а также по укреплению системы инспекции труда.

Раздел "Ликвидация дискриминации в отношении женщин" включает в себя следующие пункты:

внедрение практики социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере;

увеличение количества постоянно действующих специализированных (кризисных) центров в районных центрах и удаленных населенных пунктах по оказанию помощи женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия;

укрепление потенциала центров по поддержке семьи в целях их вовлечения в профилактические мероприятия, связанные с предупреждением насилия в отношении женщин, девочек и других уязвимых групп;

включение целевых индикаторов по профилактике насильственных преступлений в отношении личности, включая женщин и детей, в планы развития акиматов;

ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия;

создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников;

совершенствование законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте", в соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотрев эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.

В рамках раздела "Права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения" в числе прочего предлагается ввести на законодательном уровне меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, задействованных в трудоустройстве лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также состоящих на учете службы пробации.

Кроме того, будет внедрен пилотный проект по передаче суду с участием присяжных функций по рассмотрению обращений граждан об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Предлагается также создать постоянную рабочую группу по вопросам антидискриминационного законодательства и по выполнению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации или создать отдельное структурное подразделение в Наццентре по правам человека по вопросам ликвидации всех форм дискриминации.

Ознакомиться с планом полностью можно здесь.