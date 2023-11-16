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30 лет независимости Казахстана

"Ждать уже времени нет": регистрировать абьюзеров и насильников предлагают в Казахстане

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Мужчина с кулаком идет к женщине
Насилие. Иллюстративное фото: cyano66/Getty Images

Депутат сената Жанна Асанова сегодня на пленарном заседании палаты рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанна Асанова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указала на участившиеся факты насилия и абьюзерства в отношении женщин и детей в стране.

"Не бывает и дня, чтобы в социальных сетях не прошла тревожная новость о насилии. Поэтому ждать уже времени нет. Ни для кого не секрет, что правоприменительная практика на местах совершенно плачевная, равнодушие уполномоченных лиц и коррупция не позволяют и никогда не позволят в полной мере решить проблему, если не вмешаться уже сейчас", – указала она.

По ее мнению, сейчас только социальные сети стали действенной площадкой для поддержки пострадавших и воздействия на правоохранительные органы для обеспечения справедливого наказания преступников.

"Жертвы насилия не защищены ни морально, ни физически, и вместе с уже перенесенными страданиями они вынуждены еще и переживать унизительные процедуры допросов, и различное давление. Поэтому, если мы стремимся к созданию безопасного и справедливого общества, считаем, что, помимо ужесточения законов, необходимо обеспечить женщинам и матерям равный статус в общественном сознании.

Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи… Каждый гражданин должен четко представлять все правовые последствия насилия и не сомневаться в неотвратимости наказания", – заявила депутат.

Для решения проблемы она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

"Необходимо на государственном уровне внедрить программу для изменения поведенческих шаблонов правонарушителей, включающую в себя коррекционные программы, психологические тренинги, принудительное лечение от алкоголизма и наркомании, для предотвращения рецидивов.

Необходимо также усилить поддержку и увеличить финансирование для развития сети кризисных центров, так как обеспеченность кризисными центрами составляет всего около 15%, что означает отсутствие доступа к кризисным центрам жертв бытового насилия из районов и сел", – подчеркнула Жана Асанова.

Указала она и на необходимость проведения информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о проблеме насилия и формирование общественного мнения.

"Настала необходимость анализа контента, в СМИ, интернет-платформах и киноиндустрии на предмет выявления и запрета материала, популяризирующего насилие, при этом также следует обратить внимание на книги и компьютерные игры, в которые играют наши дети и подростки. Пересмотреть образовательные программы в школах, направленные на формирование у детей и молодежи уважения к правам других и на осознание негативных последствий насилия и дискриминации", – призвала сенатор.

Напомним, на этой неделе в МВД отметили, что в этом году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших.

Примирение сторон возможно лишь раз, в суде. Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов. Глава государства уделил особое внимание вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

Также глава Минобороны Руслан Жаксылыков выразил мнение, почему некоторые мужчины поднимают руку на женщин.

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова, комментируя, резонансные случаи насилия в отношении женщин в Казахстане, напомнила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты партии Amanat разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", – отметила она.

Также она потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Кроме того, журналисты адресовали свой вопрос о том, нужно ли ужесточать законы в сфере семейно-бытового насилия депутату Даулету Турлыханову.

Также у него спросили, как он относится к бытовому насилию в семьях, и согласен ли он с мнением, что молодые казахстанцы избивают своих жен, потому что видели такое же насилие в своей семье.

"Что вы хотите? Какое мнение, вы думаете? Как вы его видите? Больше ко мне не подходите, пожалуйста, с такими вопросами", – заявил в ответ депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046040-zhdat-uzhe-vremeni-net-registrirovat-abyuzerov-i-nasilnikov-predlagayut-v-kazahstane/

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