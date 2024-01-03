Токаев: Поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью высказался об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на газету "Egemen Qazaqstan".

Журналист отметил, что после резонансного убийства женщины своим мужем в ноябре прошлого года в Сети стала набирать подписи неофициальная петиция об ужесточении наказания за насилие в отношении женщин и детей в семейно-бытовой сфере.

"Однако позже возникли вопросы к ее легитимности, поскольку закон о петициях вступит в силу только в апреле этого года. Многие беспокоятся, что проблема не сдвинется с мертвой точки. Скажите прямо: Вы "за" или "против" ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие?" – спросил интервьюер президента.

На это Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено — в этом сомнений быть не может.

Вместе с тем важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Согласитесь, выглядит странно, когда люди с одной стороны требуют ужесточения наказания за насилие, а с другой – восхищаются "романтикой" криминального мира, возводят в кумиры героев кинокартин, попирающих законы, или даже реальных преступников.

Мы должны вместе противодействовать любым попыткам оправдания деструктивного, антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма. Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Мы как общество должны отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 9 ноября 2023 года появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.