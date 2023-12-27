Кошанов о поездке Назарбаева в Москву: Это его права, причин для беспокойства нет

В кулуарах мажилиса его председателя спросили о возможности двоевластия в Казахстане, поскольку экс-президент Нурсултан Назарбаев совершает поездки и встречи, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о двоевластии журналисты задали Кошанову в связи с недавними мероприятиями с участием Нурсултана Назарбаева – это седьмое заседание "Астана Клуба", а также частная встреча с Владимиром Путиным в Москве.

"У людей нет причин для беспокойства. Во-первых, двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Касым-Жомарт Токаев, избранный подавляющим большинством народа. Прежде всего, экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела.

Во-вторых, его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает, — это все мероприятия и встречи, которые он реализует. Это его личные права в качестве гражданина", – заявил Кошанов.

Также сегодня спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели частную встречу.

Между тем президент РФ Владимир Путин посещал Казахстан с официальным визитом 9 ноября текущего года. В тот день Касым-Жомарт Токаев лично встретил его в аэропорту Астаны.

Главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров президенты подписали ряд документов. А после сделали совместное заявление.

Стоит отметить, что перед визитом в Казахстан Путин дал большое интервью газете "Казахстанская Правда".

Также добавим, что мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли в свет в преддверии дня первого президента Казахстана. Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о своей второй семье – жене Асель и двух сыновьях – Таумане и Байкене. Еще он поделился своими мыслями о Кайрате Сатыбалды и Рахате Алиеве.